Manovra, Peluso: “da Meloni scelte concrete per il Sud”

“Il premier Giorgia Meloni, con gli emendamenti alla manovra di Bilancio a sostegno degli investimenti nel Sud, ha dimostrato di avere concretamente a cuore lo sviluppo di questa parte del territorio nazionale in piena coerenza con il programma patriottico di Fratelli d’Italia” E’ quanto afferma la Vice responsabile delle Politiche per il Mezzogiorno di FdI, Gabriella Peluso.

“Con la proroga dei crediti di imposta a favore delle imprese che acquistano beni strumentali destinati a realtà produttive del Mezzogiorno, per gli investimenti nelle Zone economiche speciali e nelle Zone logistiche semplificate e per gli investimenti in ricerca e sviluppo nel Sud, annunciate dal premier Meloni insieme con il Ministro per il Sud Fitto, e’ stato dato un concreto segnale per il Mezzogiorno, che necessita di scelte immediate ed efficaci e non delle solite parole”, aggiunge Peluso.

“Inoltre – prosegue la dirigente nazionale del partito presieduto da Giorgia Meloni – l’impostazione politica patriottica data dal nostro leader all’autonomia regionale differenziata farà sì che essa possa essere un’importante occasione per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e per il superamento del divario tra il Sud e il resto d’Italia soprattutto nei settori fondamentali, come la sanità e la scuola”.