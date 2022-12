Manovra, Cerreto: “sui cinghiali, emendamento che risolve la questione”

“Ringrazio il Ministro Lollobrigida ed i colleghi Foti e Mattia, cofirmatari dell’emendamento approvato della manovra economica sul ‘controllo della caccia alla fauna selvatica’ che modifica l’articolo 19 della legge 157 ed apre al contenimento di fauna selvatica per motivi di sicurezza E’ questo un passo in avanti sul tema dell’emergenza cinghiali in contrasto all’invasione di animali selvatici”. Lo ha dichiarato l’on.Marco Cerreto, capogruppo XIII Commissione Agricoltura.

“L’avevamo detto in campagna elettorale che la sicurezza e l’ integrità delle aziende agricole è per noi una priorità così come è per noi importante risolvere le difficoltà che quotidianamente vivono gli allevatori e gli agricoltori. Noi abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo dato seguito alle richieste che i cittadini ci hanno fatto, dandoci fiducia. Spetterà, spero con altrettanta solerzia, alle Regioni intervenire secondo quanto stabilito dall’emendamento, dopo l’ok definitivo dell’aula, che consentirà di programmare il contenimento anche in aree protette.”

“Con l’approvazione dell’emendamento sul contenimento della fauna selvatica finalmente si fa un passo concreto sull’emergenza cinghiali: si apre alla regolamentazione dell’abbattimento anche in aree urbane e protette, per motivi di sicurezza stradale, e si dà una risposta ad allevatori e agricoltori, alle prese con danneggiamenti continui e incontrollati. Tutti problemi ormai quotidianamente registrati sulle nostre strade e nelle nostre campagne del Matese e dell’Alto Casertano”. Così Andrea Boggia, capogruppo FdI consiglio comunale di Piedimonte Matese e Dirigente Provinciale FsI Caserta,

“L’approvazione è il risultato del lavoro serio e concreto che sta dimostrando, come promesso, Fratelli d’Italia, e per questo ringrazio l’on. Marco Cerreto che per primo ha voluto la modifica della norma, dimostrando attenzione e impegno nella direzione già indicata dal ministro Lollobrigida. Questa è la strada giusta: finalmente concretezza”.