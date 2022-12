Lusciano. Traballa maggioranza Esposito, IV: “verifica in Assise”

“Non è una polemica, né vuole essere una critica sterile oppure un inciucio, il nostro intervento è di natura squisitamente politica. Ribadiamo da anni che Lusciano, ormai, vive un’emergenza politica, e per noi di Italia viva la politica è una cosa seria. In seguito agli ultimi Consigli comunali, oggi, la maggioranza che fa riferimento al sindaco Nicola Esposito, forse, si è disintegrata”. A dirlo, in una nota, il gruppo cittadino di Italia Viva guidato da Luciano Dell’Aversano Orabona.

“Dopo le dichiarazioni di indipendenza dal gruppo Noi per Lusciano dei consiglieri comunali Luciano Mariniello e Augusto Abategiovanni, in questi giorni, si sono aggiunte quelle della consigliera Consiglia Conte e dell’assessore Luisa Mottola che, in aggiunta al gruppo di Lusciano che vorrei e il consigliere indipendente Luciano Abate, non c’è il numero per andare avanti”.

“Facendo un appello al buon senso del primo cittadino Esposito e nel rispetto delle basilari regole della buona politica, noi, chiediamo di prendere atto della situazione e di presentarsi ad horas al consiglio comunale per una verifica di maggioranza“.

“Un atto di responsabilità per far capire alla comunità Luscianese l’attuale situazione politica amministrativa e dare concretezza al suo intervento in assie tendenzialmente ad una resa e di farci capire della reale questione che ha fatto riferimento al martedì 12 aprile di un tentativo di un gruppo di consiglieri dal notaio per notificare alla sua sfiducia. Lusciano ed i suoi abitanti non meritano questo stallo perché ci porta in una strada senza uscita”.