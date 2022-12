Lusciano. Traballa maggioranza Esposito, FdI interroga il sindaco

L’ultimo consiglio comunale, ha visto altri due membri della maggioranza guidata da Nicola Esposito, dichiararsi indipendenti: Maria Consiglia Conte e Luisa Mottola.

Un fulmine a ciel sereno per la politica luscianese, che ad oggi, numeri alla mano, rischia di non avere una maggioranza per poter continuare il percorso amministrativo prossimo alla conclusione.

Cosa che preoccupa il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia guidato da Agostino D’Alessandro e Giuseppe Mariniello rispettivamente da vicepresidente e presidente di sezione.



“Le dimissioni, la dichiarazione di indipendenza, e la consegna delle deleghe sono avvenute ad opera della consigliera Consiglia Conte e dell’assessore Luisa Mottola. I due consiglieri, che si aggiungono di fatto alla lista degli altri due consigliarti già indipendenti quali Luciano Mariniello e Augusto Abategiovanni, svuotano di quattro unità la attuale maggioranza. Ne approfittiamo per fare il nostro in bocca al lupo alla consigliera Conte e alla consigliera Luisa Mottola. Quel che però preoccupa il partito – sottolineano i meloniani – è la mancanza attuale, di numeri, da parte del primo cittadino, per poter amministrare con serenità e soprattutto con maggioranza. Sulla scorta di questa premessa, chiediamo all’attuale sindaco in che modo proseguire il percorso. Se e quando formerà una nuova maggioranza, e sopratutto da chi sarà composta. Si chiede al primo cittadino se passerà per il consiglio comunale a chiedere una fiducia, come è giusto che avvenga in questi casi”.

I numeri dicono che, ad oggi, Nicola Esposito conta dell’appoggio di 7 consiglieri mentre tra opposizione ed indipendenti, il numero di consiglieri è pari a 9. Per la maggioranza: Nicola Esposito, Marco Valentino, Benito Mottola, Renato Mottola, Claudio Grimaldi, Cristina Grimaldi, Stefania Giglio e Raffaele Esposito; per l’opposizione e indipendenti: Domenica Inviti, Enrica Rosa Granieri, Francesco Palmiero, Luciano Abate, Filippo Ciocio, Luciano Mariniello, Augusto Abategiovanni, Maria Consiglia Conte e Luisa Mottola.

“In un momento così difficile per l’attuale amministrazione chiediamo che vengano dati al popolo di lusciano chiarimenti tempestivi ed efficaci. Una empasse amministrativa, sulla scorta di queste premesse, sarebbe inaccettabile per il futuro del paese”.