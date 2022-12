Lusciano. Maggioranza blindata per Esposito

Il sindaco di Lusciano Nicola Esposito blinda la sua maggioranza, con l’adesione del consigliere indipendente Luciano Abate.

Il primo cittadino, preso atto della dichiarazione di indipendenza dal gruppo di maggioranza, ufficializzata in consiglio comunale, da parte dell’ex assessore Luisa Mottola e della consigliera Consiglia Conte, ha riformulato la composizione della giunta.

Fanno il loro ingresso Cristina Grimaldi, che ha rassegnato le dimissioni da presidente del consiglio per accettare l’incarico di nuovo assessore alla Pubblica Istruzione, e Ruggiero Fattore, tecnico esterno, figlio di un ex amministratore, Luigi, a sua volta, in passato, consigliere comunale. Con la nomina della Grimaldi, occorre evidenziare, il primo cittadino ha anche riequilibrato le quote rosa all’interno dell’esecutivo.

È stata questa per Esposito, altresì, l’occasione per rimodulare le deleghe, garantendosi così nuovamente la maggioranza in consiglio comunale fino al termine della consiliatura che tutti sanno essere prevista per giugno del 2023; non avrà, dunque, alcun problema ad andare in consiglio comunale per ottenere la fiducia.

“Continuiamo ad andare avanti con la nostra azione amministrativa – ha affermato il primo cittadino – poiché ci sono importanti percorsi già intrapresi, che devono essere portati a compimento. Tra questi sicuramente i progetti finanziati con i fondi del Pnrr”.

Con i due decreti, dunque, il sindaco ha revocato dalla carica di assessore il consigliere comunale Luisa Mottola ed il consigliere comunale Raffaele Esposito e ha predisposto la seguente composizione della giunta comunale:

Renato Mottola, consigliere comunale, al quale vengono confermate le funzioni di vice sindaco. Deleghe: Viabilità, Polizia municipale e patrimonio; Stefania Giglio, consigliere con deleghe: Bilancio e Tributi; Claudio Grimaldi, consigliere comunale; deleghe: Politiche Sociali, Contenzioso, Politiche giovani e Affari Generali; Cristina Grimaldi, consigliere comunale; deleghe: Pubblica Istruzione, Mensa, Trasporto scolastico e pari opportunità; Ruggiero Fattore, componente esterno; deleghe: Sicurezza del territorio, recupero periferie e centro storico.

Conferite, inoltre, le deleghe speciali a Marco Valentino (Lavori Pubblici e Protezione civile) e a Benito Mottola (Ambiente, Servizi Cimiteriali e attività produttive).

Il sindaco, infine, ha trattenuto le deleghe all’Urbanistica/Edilizia privata, Personale, Cultura, eventi e spettacolo, Sport, Legalità e Informatizzazione uffici comunali.