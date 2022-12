Lusciano. IV: “il prossimo consiglio comunale sarà abusivo?“

“La regola vuole che l’assenza ingiustificata di un Consigliere comunale costituisce legittima causa di decadenza sul presupposto del disinteresse e della negligenza che l’amministratore mostra nell’adempiere il proprio mandato, con ciò in quanto genera non solo difficoltà all’azione e al funzionamento della macchina comunale ma viola, altresì, l’impegno assunto con il corpo elettorale che lo ha eletto e che ripone in lui la dovuta fiducia politico – amministrativa. La politica è una cosa seria e non è possibile pensare a scivolamenti sulla “buccia di banana”, quindi, anche i politici sono tenuti a rispettare le regole e se il regolamento prevede la decadenza dopo tre assenze consecutive senza giustificati motivi, senza se e senza ma, il consiglio comunale dovrà, semplicemente, notificare l’atto esecutivo”. A dirlo. Il gruppo cittadino di Italia Viva.

“Altresì, è inaccettabile e incomprensibile che coloro che dovrebbero far rispettare eventuali regolamenti comunali si sottraggono alla discussione, per tanto, sosteniamo la coerenza, la responsabilità e l’onestà intellettuale della consigliera di minoranza Enrica Granieri che ha firmato l’atto per entrambi i consiglieri Luisa Mottola e Luciano Abate. Nella fattispecie e in considerazione della prossima convocazione del consiglio comunale a firma del vice presidente dell’assise Luciano Abate, chiediamo al sindaco se il prossimo consiglio comunale sia abusivo o meno”.

”Questo come discorso generico perché, per ragioni personali, non entro nello specifico, in quanto, prendo le distanze dal consigliere comunale Luciano Abate”.