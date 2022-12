Lusciano. Elezione presidente consiglio, Ciocio: “frutto di un trasformismo politico”

Eletto il nuovo presidente del consiglio comunale: si tratta del consigliere Raffaele Esposito che ha avuto l’incarico al terzo scrutinio e con un scarto finale di un voto (9 a 8).

Per il consigliere comunale di minoranza, Filippo Ciocio, “in una democrazia rappresentativa le cariche istituzionali andrebbero scelte coinvolgendo tutte le componenti del consiglio comunale e non in trattative riservate in posti segreti, ma alla luce del sole. Una scelta unilaterale, conseguenza di una trattativa sul rimpasto in giunta, ha poco di democratico ed è frutto di un trasformismo politico di interessi, lontani dal benessere del territorio. Le scelte delle ultime settimane sono frutto solo di opportunismo politico e minano molto spesso anche la stessa dignità di taluni protagonisti”.

“Nel consiglio comunale di ieri sera avevo annunciato la mia candidatura a presidente del consiglio comunale, partendo da una ovvia posizione di svantaggio, visto che sono parte della minoranza. Sono stato l’unico che ha liberamente parlato e dato la propria disponibilità in consiglio, chiedendo un voto libero, che potesse essere di pacificazione in un attuale contesto spaccato e litigioso; ho chiarito che avrei svolto il mio eventuale incarico per questi pochi mesi a titolo gratuito, donando gli emolumenti in beneficenza al progetto per l’installazione dei defibrillatori e dei kit di primo soccorso. Ovviamente al presidente neoeletto vanno gli auguri di buon lavoro e gli auguri di spogliarsi di un ‘ruolo di parte’, che una elezione così risicata purtroppo gli assegna”.