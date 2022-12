Lusciano. Assenze in consiglio comunale, Inviti: “Due pesi, due misure”

“Appoggio l’osservazione politica di Italia Viva per la coerenza della consigliera Enrica Rosa Granieri, da me sostenuta e fortemente apprezzata per aver utilizzato la stessa misura per entrambi consiglieri coinvolti nelle assenze”. A dirlo la consigliera di minoranza Dominga Inviti che è intervenuta sulla questione delle assenze ingiustificate nel Consiglio Comunale di Lusciano.

“Il regolamento c’è e va rispettato ed il principio è uguale per tutti. La consigliera Enrica Rosa Granieri sostiene ‘se si sottoscrive per uno, va fatto anche per l’altro’. Non si può dire uguale per gli altri 5 consiglieri Mariniello Luciano, Abategiovanni Augusto, Conte Maria Consiglia, Palmiero Francesco e Ciocio Filippo, sottoscrittori dell’Inosservanza del Consigliere Indipendente Abate Luciano, per non aver utilizzato la stessa misura e lo stesso principio alla richiesta che hanno ricevuto di sottoscrivere la decadenza anche per la Consigliera indipendente Luisa Mottola. Per Luciano Abate vige un regolamento, per Luisa Mottola no. Abate commette irregolarità, Luisa Mottola no. È chiaro a tutti che da oggi in avanti siamo in piena Campagna Elettorale quindi le persone vanno valutate e attaccate a secondo della possibilità di appartenenza di un gruppo o meno”.

“Davanti alle due proposte avanzate per la firma di decadenza, la Inviti ha applicato per entrambi la stessa modalità e lo stesso principio. Nessuna firma di sottoscrizione per entrambi colleghi consiglieri.

Il principio non è stato dettato da un articolo del regolamento ma da una questione di etica personale. Non mi interessa la politica fatta contro la persona , ma una politica fatta di buon senso civico , mettendo da parte rancori personali e l’appartenenza di un gruppo diverso dal mio. Ad utilizzare lo stesso criterio è stato anche il Sindaco Esposito Nicola, niente firma di decadenza per nessun consigliere comunale”.