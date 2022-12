Lusciano. Abate a sostegno della maggioranza

Il consigliere Luciano Abate dichiara il suo sostegno alla maggioranza guidata dal sindaco Nicola Esposito.

“La mia scelta di sostenere questa maggioranza è stata una scelta politica e di responsabilità nei confronti dei cittadini e per il territorio, e non dettata dalla fame di ‘poltrone’ – dice il consigliere Abate -. Sono ormai da due anni consigliere indipendente nel consiglio comunale facendo un’opposizione costruttiva e di dialogo, avendo effettuato una scelta prettamente politica. Noi siamo consiglieri eletti dal popolo: non possiamo prendere decisioni personali ma dettati dalla responsabilità che abbiamo nei riguardi del territorio e dei nostri concittadini, viviamo in un momento di crisi economica post pandemia, la guerra all’Ucraina e la crisi energetica che hanno già portato ad un blocco della macchina amministrativa e non si può pensare assolutamente di destabilizzare l’amministrazione a 5 mesi dalla prossima tornata elettorale solo per esclusive questioni personali, ciò rappresenterebbe una scelta scellerata in questo momento storico per i cittadini luscianesi. Io sosterrò questa maggioranza fino al termine del mandato dialogando e collaborando su progetti già programmati e da programmare per il futuro”.

Anche il Movimento Politico ‘Obiettivo Comune‘ (gruppo fondato proprio da Abate, ndr) ringrazia il Sindaco Nicola Esposito “per avere affidato un assessorato ad un componente del nostro movimento, segno della stima e del buon lavoro effettuato finora; da coordinatore colgo l’occasione di augurare un buon lavoro al nuovo assessore Ruggiero Fattore, persona perbene ed all’altezza del ruolo ricevuto”.

“Negli ultimi giorni – ribatte Abate – è stata presentata dal gruppo di minoranza e dei consiglieri indipendenti una nota di decadenza nei miei confronti su un procedimento in riferimento a tre assenze consecutive dal consiglio comunale, come previsto dallo statuto comunale: mi assumo tutte le responsabilità del procedimento presentando al consiglio comunale le mie giuste giustifiche a riguardo. Questo rappresenta un atto politico negativo nei confronti del lavoro di concerto da effettuare per il bene dei luscianesi. Da consigliere comunale invito il gruppo di minoranza e dei consiglieri indipendenti a discutere di argomenti politici che riguardano il territorio e non a strumentalizzare questioni personali per dare una parvenza di coesione politica”.