Legge di bilancio, emendamenti sostenuti da FdI Caserta

La Legge di Bilancio è approdata al Senato per l’approvazione finale, il testo proveniente dalla Camera dei Deputati votato il 24 Dicembre reca molti emendamenti sostenuti dalla Federazione provinciale di FdI Caserta e dal relativo dipartimento agricoltura.

L’on. Marco Cerreto, capogruppo FdI in commissione agricoltura non nasconde una certa soddisfazione per il testo finale licenziato dalla Camera: ”Voglio ringraziare in primis il Presidente Meloni e il Ministro Lollobrigida e il capogruppo On. Foti per aver sostenuto gli emendamenti da me presentati quale primo firmatario e gli altri quale cofirmatario in Commissione Bilancio, il pacchetto agricolo esce notevolmente rafforzato grazie al lavoro sinergico tra governo e attività parlamentare e gli emendamenti inseriti sono il frutto anche di un lavoro sul territorio di ascolto e recepimento di istanze delle categorie che non abbiamo trascurato nonostante le maglie strette della manovra e per questo voglio ringraziare il grande lavoro di squadra di tutto il partito”.

In particolare, l’emendamento che consente di estendere l’utilizzo del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti agricoli fino al Marzo 2023, sarà fondamentale per far fronte anche attraverso il credito d’imposta di alleviare gli aumenti del gasolio agricolo e l’emendamento che stanzia 3 milioni di euro a sostegno degli interventi a favore delle produzioni frutticole IGP e DOP colpite da epizozie consentirà di non perdere produzioni di alta qualità.

Seguono emendamenti cofirmati al fine di potenziare la gestione del sistema delle garanzie ISMEA sulla concessione dei mutui, ancora il potenziamento delle indennità degli ispettori della qualità del Masaf, il potenziamento dei fondi stanziati per favorire programmi di acquacoltura e della pesca, il rafforzamento di 4 milioni di euro per il fondo calamità naturali, lo stanziamento di 4, 7 milioni di euro per gli impianti ippici, il potenziamento, come promesso in campagna elettorale, del comparto Carabinieri forestali per la tutela agroalimentare e il contenimento della fauna selvatica per risolvere i problemi e i danni cagionati alle aziende agricole dai cinghiali.

Inoltre l’inserimento in legge di Bilancio di un ulteriore emendamento cofirmato dagli onorevoli Marco Cerreto e Gimmi Cangiano sullo stanziamento di un fondo di due milioni di euro per il mancato guadagno delle imprese bufaline vittime degli abbattimenti.

A margine della finanziaria accolto un ODG a firma dell’ on. Marco Cerreto che impegna il governo in uno dei provvedimenti utili ad estendere al 2023 le percentuali di compensazione relative all’IVA applicabile alla cessione di animali vivi della specie bovina e suina nella misura del 9,5%.