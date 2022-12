Influenza, a Natale meglio indossare la mascherina

“Quest’anno abbiamo avuto un’incidenza dell’influenza molto importante con un anticipo stagionale: erano due anni che con l’uso delle mascherine l’influenza non si era presentata. Nei giorni scorsi questo trend di numeri che crescevano ha rallentato, però lo strumento più importante è la vaccinazione, soprattutto per gli anziani e i fragili”, che “si può fare lo stesso giorno del vaccino contro il covid”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ospite a Domenica In su Raiuno.

Riguardo all’avvicinarsi delle feste di Natale e alle accortezze da adottare, il titolare del dicastero ha spiegato: “Il mio consiglio è portare la mascherina se si ha una sintomatologia lieve e se si fa visita ad anziani o persone vulnerabili. Dobbiamo tutti essere responsabili e questo è ciò che ci deve insegnare il covid, soprattutto verso le persone più fragili”, ha aggiunto Schillaci. Riguardo all’andamento della pandemia da Covid-19, “sono ottimista sul fatto che la parte più brutta l’abbiamo superata, ma siamo sempre pronti a intervenire se ce ne fosse bisogno. Se finirà? Ci dobbiamo abutuare a convivere, l’importante è che questo non si tramuti in persone ricoverate in ospedale e in terapia intensiva”.