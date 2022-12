Frana Ischia, trovati altri 3 corpi

Sono 3 i corpi ritrovati quest’oggi. L’ultimo, poco fa, si tratta di una donna (in via di identificazione): il corpo è stato recuperato in via Santa Barbara a Casamicciola.

Resta ora solo una dodicesima persona considerata ancora dispersa.

In mattinata erano stati individuati nella zona di via Celario altri due cadaveri: si tratta, come era stato ipotizzato, dei corpi di Gianluca Monti, 37 anni, e di Salvatore Impagliazzo, che dopodomani avrebbe compiuto 32 anni. Impagliazzo era il compagno di Eleonora Sirabella, la prima vittima accertata della frana. Monti era il papà dei tre bambini morti sotto il fango e già estratti dalle macerie.