Festival della canzone originale al Liceo Cirillo di Aversa

Funzione di rassegna e promozione delle produzioni musicali originali di alcuni allievi del Liceo Musicale Domenico Cirillo di Aversa: è il Piccolo Festival Cirillo che si terrà domani – dalle ore 16:30 – presso l’aula magna dell’istituto.

L’evento è nato da un’idea del prof. Gianluca Trinchillo, docente di Chitarra presso il suddetto Liceo che ha voluto raccogliere e rappresentare in un evento le canzoni scritte da alcuni allievi, così da valorizzarne le capacità creative. In particolar modo l’iniziativa ha cominciato a compiere i primi passi quando durante le ore di Musica da Camera sostenute in DAD durante le prime fasi della pandemia, oltre gli argomenti ordinari propri del corso, il docente ha incoraggiato gli allievi a presentare i propri lavori e molti sono risultati espressi con la forma canzone.

Gli allievi protagonisti del Festival hanno scritto i testi, le musiche ed anche gli arrangiamenti che sono stati curati presso lo studio musicale appartenente a Pasquale Convertito, uno degli allievi coinvolti nel Festival. Alla fine delle attività curriculari, tutti gli allievi/autori delle canzoni hanno raggiunto in vari turni la sede dello studio musicale per lavorare insieme agli arrangiamenti e dare una forma definitiva al progetto relativo ad ogni singola canzone. L’arrangiamento è stato poi ripresentato in fase di prova per l’allestimento dello spettacolo dal vivo e buona parte degli strumenti elettronici di ciascun progetto sono stati trasformati in parti strumentali acustiche, ovvero suonate dal vivo con Chitarra, Basso, Tastiera, Batteria, Violino.

Lo spettacolo sarà quindi misto, fatto in parte con dei sequencers e buona parte con strumenti acustici. Sul palco oltre alla band resident formata da Salvatore Bellopede, Emanuele Fedele, Pasquale Convertito, Pasquale Picone ed anche Francescopaolo Di Biase, ex allievo del liceo giá presente nel campo della produzione Musicale e all’attivo alcuni progetti di successo nel panorama della musica italiana. Vedremo alternarsi gli autori di ogni singola canzone che insieme a questa eseguiranno anche una cover da loro scelta. Gli autori sono Marta Maria Valerio, Claudia Petrarca, Pasquale Convertito, Martina Perrotta, Rachele Marino e Matteo Anatrella.

Il Festival è inizialmente nato come primo esperimento per gli studenti del mondo legato alla produzione musicale in chiave pop e cantautorale, ma anche di esercitarsi nella scrittura trattando temi importanti e aspirando a momento di auto osservazione di ciascuno studente immerso nella comunità scolastica e di come questa sia primo laboratorio di socialità, creatività e convivenza.