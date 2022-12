‘Europa Felix’ con Patrizio Rispo ed Elettra Zeppi ad Aversa

All’interno della manifestazione Gran Tour Aversano, il prossimo 22 dicembre alle ore 20:30 – presso il Teatro “Domenico Cimarosa” di Aversa -, si terrà lo spettacolo “Europa felix” che vede protagonisti eccellenti quali gli attori Patrizio Rispo, noto ‘front man’ di “Un posto al sole”, l’attrice romana Elettra Zeppi, il chitarrista Piero Viti musicista aversano di fama internazionale e il flautista Mauro Bibbò che è sia l’esecutore che autore dello spettacolo.

“Europa felix” è un concerto-spettacolo che vuole presentare le plurali sfaccettature del nostro continente, partendo dall’etimologia del suo nome, al mito legato alla principessa Europa, dalla posizione geografica, per la prima volta definita da Ovidio nelle metamorfosi, alla visione di unità politica immaginata da Dante Alighieri nella teoria dei due mondi, per finire con la presentazione del Manifesto di Ventotene per un’Europa libera e unita, redatto da Altiero Spinelli.

Il tutto si presenta in una cornice musicale che identifica culturalmente l’unità dell’Europa crogiolo e culla della cultura mondiale attraverso le musiche dei pilastri della musica classica: J.S. Bach, L.van Beethoven, M. Castelnuovo-Tedesco e Bizet-Borne con la fantasia brillante sull’opera “Carmen”, composta da un francese, con tema spagnolo eseguita da musicisti italiani, che in qualche modo riassume divinamente il concetto di unità europea. Unità non ancora maturata che rimane il vivido sogno di alcuni intellettuali che continuano a sognare.

Un importante capitolo è dedicato alla figura di Domenico Cimarosa, di cui non solo si eseguiranno l’ouverture del “Matrimonio segreto” per flauto e chitarra su strumenti d’epoca ma verranno letti dei brani tratti dal romanzo “La regina della notte” che vede protagonista, in un campo internazionale il compositore aversano.