Donne incinte favorite per assunzioni in Provincia

Le donne in stato di gravidanza saranno favorite d’ora in poi rispetto agli altri candidati nei bandi per le assunzioni negli uffici della Provincia di Treviso.

“Una misura pensata per contrastare il calo demografico”, ha spiegato il presidente dell’ente, Stefano Marcon (Lega), annunciando la decisione durante l’assemblea dei sindaci della Marca riunita per l’approvazione del bilancio.

“D’ora in poi in ogni bando di assunzione – ha detto Marcon al ‘Gazzettino’ – inseriremo un titolo di preferenza: in caso di parità di punteggio, sarà data precedenza alla donna che dovesse essere incinta in quel momento”. “Bisogna in qualche modo favorire la natalità con un sistema di welfare che deve dare tranquillità – ha aggiunto – e deve passare un messaggio diverso rispetto a quello a cui siamo stati abituati”.

