Comunali, incontro tra ‘UniAmo Lusciano’ e ‘Lusciano nel Cuore’

Un incontro per valutare la possibilità di lavorare insieme per la costruzione di un progetto politico-amministrativo”. E’ in sintesi la comunicazione dei gruppi politici ‘UniAmo Lusciano‘ e ‘Lusciano nel Cuore’ (sodalizi nati in vista delle prossime elezioni comunali) che nella giornata di domenica 18 dicembre si incontreranno ufficialmente per mettere in campo proposte “di autentico e profondo cambiamento, che metta in prima linea i bisogni primari dei luscianesi e lo sviluppo socio economico del paese”.