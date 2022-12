Come funziona l’assicurazione per il motorino

L’assicurazione motorino è una polizza che deve essere sottoscritta da tutti i possessori di due ruote con cilindrata inferiore ai 50 centimetri cubici (cc).

Questi mezzi rientrano nella categoria dei ciclomotori, i veicoli che possono essere guidati anche dai ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni in possesso della patente di tipo AM o A1 (quest’ultima per i minori con più di 16 anni età).

Per circolare, i motorini devono essere muniti di un certificato di circolazione e di un’apposita targa, che a differenza degli altri veicoli è personale e abbinata ad una persona.

Assicurazione motorino: le caratteristiche

Si tratta di una copertura assicurativa che non differisce dalla tradizionale polizza RC Auto o polizza RC moto di cilindrata superiore ai 50 cc, visto che risarcisce tutti i danni causati a cose e persone a seguito di incidente stradale causato dal conducente.

Alla polizza RC (per la responsabilità civile) si possono aggiungere numerose garanzie accessorie che completano la tutela: nel caso specifico dei ciclomotori risultano importanti la polizza kasko, che garantisce l’assicurato quando un sinistro avviene per sua responsabilità, il furto e incendio, che risarcisce quando il cinquantino viene rubato o danneggiato dal fuoco, e gli infortuni conducente, che copre le spese mediche sostenute dal guidatore e le eventuali disabilità che si manifestano a seguito del sinistro.

Ricordiamo che il contratto di un’assicurazione non può essere intestato a un minore. In particolare, il ciclomotore può essere di proprietà di un under 18, ma il contraente dell’RC deve essere necessariamente un maggiorenne (ad esempio un genitore). Tuttavia, la classe di merito viene calcolata sulla base dell’intestatario del mezzo e non del contraente della RC Ciclomotore.

Polizza per il motorino: può essere intestata a un minore?

La normativa nazionale non vieta al minore di essere il proprietario del motorino: tuttavia, il contratto di un’assicurazione non può essere intestato a un minore. Dunque, il veicolo può essere di proprietà di un under 18, ma il contraente della polizza deve essere necessariamente un maggiorenne (ad esempio il genitore).

Per quanto riguarda la classe di merito, viene sempre calcolata sulla base del proprietario del motorino e non del contraente. A tal proposito, il minore può usufruire della RC familiare, in vigore dal 2020, che consente di ereditare la miglior classe di merito presente in famiglia anche tra veicoli di diversa tipologia (ad esempio tra l’auto e la moto).

Assicurazione motorino 50: quanto costa?

Secondo i dati dell’ANIA, l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicurative, il premio medio delle polizze ciclomotore nel mese di settembre 2022 è stato di 152 euro, un importo calcolato al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Ricordiamo che sul premio incidono diversi fattori. In primis quelli relativi all’assicurato, ossia l’età, la classe di merito e la provincia di residenza: il costo della polizza aumenta per gli assicurati che occupano le classi di rischio più alte e che sono residenti in città dove si verifica un più alto numero di sinistri. Importanti sono anche le clausole presenti nel contratto, quali la soglia del massimale, la rinuncia alla rivalsa o la formula di guida scelta (esperta, esclusiva e libera).

Tuttavia, un modo per risparmiare sull’assicurazione motorino 50 è di valutare le diverse offerte presenti sul mercato. Un aiuto per la scelta arriva dai comparatori online: avvalendosi di un servizio come Segugio.it è infatti possibile ottenere tempestivamente i diversi preventivi RC Ciclomotore delle principali compagnie online e scegliere quello più conveniente per il proprio profilo di assicurato.