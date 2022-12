Come diventare professionista animal care e lavorare con gli animali

Se ami il tuo cane più del tuo partner, se nel tuo testamento è presente anche il gattino Fuffy, se la sera ti confidi con il tuo pesce rosso, allora forse devi pensare seriamente di diventare un professionista animal care.

Animal care significa letteralmente “cura degli animali” e comprende tutte quelle professioni limitrofi che non sono propriamente appannaggio di professionisti del settore animale (come ad esempio il veterinario).

Non solamente amore verso gli animali, ma tra i motivi che spingono a frequentare un corso di questo tipo c’è anche un ampliamento degli orizzonti lavorativi in un mercato in continua crescita, l’aspetto sociale che deriva dal prendersi cura di un’altra forma di vita, la soddisfazione personale nell’intraprendere una carriera ricca e riconosciuta, un contatto continuo con la natura.

Oltre ai corsi online, è possibile intraprendere percorsi di studio anche in presenza nelle principali città italiane. Tra i corsi più accreditati in questo momento spiccano: addestratore cinofilo, toelettatore, assistente veterinario e responsabile vendite pet shop. Vediamoli nel dettaglio uno per uno:

Addestratore Cinofilo

Il corso, riconosciuto dall’ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana), permette di diventare un professionista in grado di aiutare cani e padroni nella gestione dell’animale a 360° facilitando la vita di entrambi. Grazie alle competenze acquisite si acquisirà la capacità di confrontarsi con le diverse razze canine, comprenderne le caratteristiche specifiche e stabilire programmi ed esercizi mirati per ottenere una corretta educazione dell’animale.

L’addestratore cinofilo può lavorare in diversi settori e strutture abilitate come scuole di addestramento cani, centri di pet therapy, strutture di accoglienza per cani, centri di allevamento cani, ecc. La figura dell’addestratore è essenziale in diversi ambiti, specie nei casi in cui venga richiesto lo sviluppo di particolari competenze dell’animale (come i cani guida, quelli per le forze dell’ordine, per il rinvenimento di sostanze stupefacenti o per il salvataggio in mare).

Toelettatore

Con il Corso per Toelettatore si impara a prendersi cura degli animali nel senso estetico del termine. Specializzandosi nella toelettatura di cani, gatti e altri animali domestici si entrerà in contatto con le necessità di animali e proprietari per ottenere il meglio per la cura e la protezione dell’igiene. Si approfondiranno materie legate, oltre alla toelettatura specifica per ogni tipologia di pet, anche cenni di anatomia, psicologia, addestramento, alimentazione, norme igieniche, sicurezza sul lavoro, malattie e parassiti degli animali, ecc.

Tra le strutture e i centri che richiedono tale figura possiamo annoverare i Beauty Center per animali e i centri di toelettatura, ma tra gli sbocchi lavorativi menzioniamo anche la libera professione e la partecipazione come esperti a concorsi cinofili.

Assistente Veterinario

Il corso di Assistente Veterinario prepara il futuro professionista nell’ambito medico/sanitario del mondo animale. Con questo corso si può accedere di diritto in uno studio veterinario con la qualifica di assistente, svolgendo mansioni di assistenza ambulatoriale e gestione dello studio facilitando le mansioni del professionista veterinario. Redige cartelle cliniche dei “pazienti”, accoglie i clienti e gestisce il centro nel suo insieme. Le materie che verranno approfondite nel corso riguardano zoologia, zootecnica, zoognostica oltre che anatomia, biologia, chimica, fisiologia, farmacologia, ecc. Gli sbocchi lavorativi sono, ovviamente, in ambulatori, cliniche, studi e ospedali veterinari, ma anche in strutture zoologiche come bioparchi e simili. Inoltre, l’assistente veterinario può lavorare anche in altre strutture come canili o maneggi.

Responsabile vendite Pet Shop

Infine, il corso per responsabile vendite Pet Shop riguarda l’impiego all’interno di negozi dedicati agli animali. È una delle figure più richieste nel mercato attuale, e si occupa di tutto ciò che riguarda la gestione dello store dedicato al pet. Si occupa, oltre che della vendita e della gestione dei prodotti, anche della cura degli animali all’interno del negozio. Li nutre e li cura, inoltre si occupa di verificarne le condizioni di salute e igieniche. Offre anche servizi di consulenza al cliente che chiede informazioni specifiche riguardo la cura e la gestione di animali domestici.

Le materie di studio sono molteplici e riguardano un ventaglio molto ampio di informazioni, dalla nutrizione alle tecniche di vendita, dall’anatomia ai principi base di addestramento. Gli sbocchi lavorativi principali sono nei negozi pet shop ma anche in cliniche veterinarie, centri per la toelettatura e centri di addestramento. Il responsabile di vendite pet shop è infatti una figura poliedrica dalle mille applicazioni pratiche.