Cesa. ‘Pacco di Natale’ ai cittadini… dalla Sogert

“SO.GE.R.T.: Il ‘Pacco’ di Natale per i cittadini dall’amministrazione Guida. Come già annunciato da tempo e come è capitato anche negli anni addietro, la società SO.GE.R.T., è tornata ‘all’attacco’ effettuando notifiche e procedure esecutive, anche errate, nei confronti dei cittadini. Il principio che le tasse devono essere pagate non è in discussione, ma le modalità di recupero delle somme da parte della SO.GE.R.T., soprattutto verso famiglie in difficoltà, alle quali spesso viene negato il rateizzo, sono ingiuste. A pagare i disservizi e subire i salassi sono sempre i cittadini”. A denunciarlo il gruppo consiliare di opposizione Uniti per Cesa.

“In questi giorni tanti nostri compaesani ci hanno segnalato di aver ricevuto pignoramenti “anomali”, in quanto in molti casi le somme ingiustamente pignorate erano oggetto di rateizzi in corso o, addirittura, di pagamenti già effettuati. Anche avvisi di accertamento inviati per errore e rinotifica di avvisi di pagamento precedentemente annullati sono stati recapitati nelle case dei contribuenti, con conseguente intasamento dell’ufficio (mal) organizzato nella sede comunale dalla SO.GE.R.T.. Dalla lettura degli atti spediti dalla SO.GE.R.T. si legge che per i pagamenti entro i 30 giorni viene applicato il 3% come oneri di riscossione mentre per i pagamenti oltre i 60 giorni viene addirittura applicato il 6%. Una percentuale altissima per cittadini che già si trovano in difficoltà”.

“In passato abbiamo organizzato anche delle raccolte firme in Piazza De Michele per contestare i metodi adottati dalla SO.GE.R.T. nell’attività di riscossione, ma come gruppo consiliare di opposizione abbiamo poteri limitati, in quanto non c’è volontà da parte del Sindaco Guida e della sua maggioranza di porre un rimedio definitivo all’ingiustificata e aggressiva attività che svolge la società SO.GE.R.T. Ai cittadini che ci chiedono come mai sia stato affidato il servizio alla SO.GE.R.T., società che già in altri comuni limitrofi aveva creato problemi e disagio economico e sociale, rispondiamo che la volontà politica di questa sciagura è del Sindaco Guida e della sua maggioranza consiliare”.