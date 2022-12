Cercasi sport in città, Cannavale: “Fittasi Aversa”

“Visto che ad Aversa non abbiamo la forza di gestire il PalaJacazzi e lo stadio Bisceglia, come soluzione ai nostri problemi li abbiamo dati in fitto senza pensare minimamente alle nostre squadre del cuore, che da sempre ci hanno dato grosse soddisfazioni, portando in alto il nome di Aversa”. E’ l’amaro commento dell’esponente di Fratelli d’Italia, Pino Cannavale.

“Ad Aversa siamo conosciuti non solo per la nostra mozzarella ma vantiamo prestigio e riconoscimento nella pallavolo (sia maschile che femminile), atletica (sono anni che aspettiamo una pista), per non parlare della nostra squadra di calcio, la famosa Aversa Normanna, poi Real Aversa, che si è sempre distinta nei vari campionati. Oggi grazie all’amministrazione Golia, vediamo le nostre squadre del cuore che vanno via da Aversa perchè le nostre strutture sono state affidate a privati e le compagine sportive devono pagare profumatamente per potere usufruire degli spazi”.

“Noi cittadini aversani e tifosi da sempre delle nostre squadre, ringraziamo di cuore i comuni che ci ospiteranno a titolo gratuito e ringraziamo anche a nome di tutti i cittadini, gli amministratori del nostro comune, per aver dimostrato che anche lo sport ad Aversa non è importante”.