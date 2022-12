Una denuncia per omissioni di atti di ufficio, indirizzata alla Procura della Repubblica ed alla Guardia di Finanza di Aversa. A presentarla la UIL Trasporti di Caserta in merito al contratto della Tekra, società addetta alla raccolts rifiuti nel Comune di Aversa

“Adesso attenderemo la conclusione delle indagini, che saranno realizzate dalle autorità compulsate, auspicando che le stesse possano verificare ed accertare eventuali reati perseguibili penalmente si legge nella nota a firma di Giovanni Guarino, segretario provinciale UILTrasporti Caserta -. La richiesta di accesso agli atti amministrativi, ai sensi della Legge 241 del 7.8.1990 e ss.mm.ii., fu trasmessa in data 11 luglio 2022 e risultò un’esigenza necessaria per far chiarezza su tutte le migliorie all’attuale Capitolato Speciale di Appalto che la Società Tek.R.A. srl, in sede di gara, si era impegnata a compiere. A distanza, quindi, di più di 5 mesi, trascorsi inutilmente, abbiamo ritenuto necessario denunciare un presunto reato, dal momento, ed è opportuno precisare, che l’offerta tecnica, rappresenta il punteggio raggiunto dalla Società aggiudicatrice, sommato alla proposta economica”.

“Quindi, risultando parte integrante del Capitolato Speciale di Appalto, al suo interno è presumibile che siano contenute una serie di migliorie a quanto stabilito dal committente nel Capitolato Speciale di Appalto. Le cosiddette migliorie di norma dovrebbero riguardare, sia i servizi da espletare dalla Società aggiudicatrice di una pubblica commessa, che le condizioni di lavoro in termini di automezzi, luogo di lavoro ecc… Per questi motivi il documento risulta di fondamentale importanza per seguire in maniera adeguata l’intero appalto, ma anche in difesa dei doveri e diritti dei lavoratori, allo scopo di evitare di incombere in situazioni equivoche”.

“La mancata consegna del documento da parte del comune di Aversa segna un episodio di notevole gravità, sotto il profilo della trasparenza e della correttezza, ma soprattutto rappresenta un grave ed ingiustificato comportamento volto presumibilmente ad ostacolare l’attività esercitata dal sindacato, che sicuramente non passerà inosservato”.