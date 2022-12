Caserta. Il Consiglio Provinciale ha approvato il bilancio 2023/2025

La Provincia di Caserta è la prima Provincia in Italia ad aver approvato il bilancio 2023/2025 entro il 31/12/2022. L’Ente, nel corso del Consiglio Provinciale odierno, infatti, ha approvato il bilancio, come prevede la norma.

Ciò consentirà all’Ente di non gestire il bilancio in dodicesimi ma di poter utilizzare il bilancio stesso in modo pieno, secondo gli obiettivi istituzionali previsti in sede di programmazione. Di norma, infatti, gli enti locali approvano il bilancio solo quando hanno avuto contezza dei trasferimenti che lo Stato stesso destina loro e ciò avviene verso Marzo, Aprile ed, in alcuni casi, anche a Giugno, costringendo gli enti locali a gestire il bilancio in dodicesimi o in gestione provvisoria per oltre la metà dell’anno.

“Sono molto soddisfatto del risultato conseguito oggi – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca – Ringrazio i Consiglieri Provinciali del loro prezioso e personale apporto. Costoro hanno dato un grande esempio di responsabilità politica, un contributo fattivo per l’intera comunità di Terra di Lavoro. L’aver approvato nei termini il bilancio, infatti, consentirà all’Ente, già a partire dai prossimi giorni, di porre in essere tutte le attività programmate in modo pieno e pertanto senza alcuna riserva”.