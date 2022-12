Al ‘Carli’ di Casal di Principe un laboratorio creativo aula-inclusione

Attivo il Laboratorio Creativo “Aula-Inclusione”: è il nuovo step del nuovo PTOF (Piano dell’offerta formativa) dell’Istituto “Guido Carli” di Casal di Principe.

Il laboratorio creativo costituisce un luogo intermedio dove i ragazzi, attraverso lo svolgimento di percorsi programmati hanno la possibilità di sperimentare situazioni operative concrete, che forniscono indicazioni importanti in relazione al mondo esterno.

Per tutto l’anno scolastico 2022-2023 “l’Aula Inclusione-Laboratorio Creativo” rimarrà a disposizione della scuola e costituirà un’opportunità per sviluppare con un approccio pratico-creativo un sistema formativo integrato che possa offrire agli alunni in difficoltà un percorso alternativo a quello consueto della classe.

II laboratorio vuole collocarsi come uno spazio formativo ed educativo in cui gli alunni partecipanti, possano estrinsecare le loro potenzialità creative, nonché di raggiungere obiettivi operativi che consentono: – di migliorare la socializzazione; – rinforzare la comunicazione interpersonale; – favorire l’autostima; – affermare la fiducia nelle proprie capacità e la partecipazione alla vita scolastica.

Le attività laboratoriali proposte consentiranno agli alunni di attuare, potenziare e valorizzare le proprie capacità espressive e al contempo sviluppare le abilità relative ai linguaggi grafico, pittorico e creativo. Questo spazio è stato pensato e studiato per i ragazzi diversamente abili che saranno seguiti e supportati dai compagni della loro classe di appartenenza, cooperando sempre insieme in piccoli gruppi.

In questo senso, la prima iniziativa è stata realizzata in occasione delle festività Natalizie, infatti, ieri è stata realizzata una mostra dei lavori fatti dai ragazzi delle classi – 3B AFM e I AT – creando molto entusiasmo tra la comunità studentesca e non solo.

Un ottimo risultato grazie anche alla caparbietà della Dirigente Scolastica Pof.ssa Tommasina Paolella che ha creduto fin dall’inizio nella creatività degli alunni; della D.S.G.A. Gabriella Caterino, della responsabile del “Laboratorio Creativo-Aula Inclusione” Prof. Garofalo Annarita, del personale ATA, dei docenti, dello staff del Laboratorio che ha lavorato nella massima disponibilità, della prof.ssa Serena Riccardi, prof.ssa Adele Aliperta, prof.ssa Rosaria Pisapia e prof.ssa Adele Esposito.