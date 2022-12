Caro bollette: paese rinuncia alle luminarie natalizie

Niente luminarie natalizie a Petacciato, paesino sul litorale del Molise in provincia di Campobasso. Lo annuncia su facebook l’assessore comunale Federica Capodaglio.

“Tutti i Comuni d’Italia, come ciascun italiano nelle proprie abitazioni, deve far i conti con i rincari sulle bollette della luce – scrive l’esponente dell’esecutivo -. Il Comune di Petacciato non ne è esente purtroppo. Ciascuno di noi ha adottato le misure necessarie per ridurre al minimo l’impatto sulla propria economia. Così anche il nostro comune”.

“Avremmo potuto spegnere la pubblica illuminazione per alcune ore – aggiunge la Capodaglio – oppure non accenderla in alcune zone, come pure ci era stato suggerito e come molti Comuni hanno fatto. Questo a svantaggio, però, della pubblica sicurezza e della incolumità dei cittadini e non ce la siamo sentiti. Ma una scelta andava comunque fatta. A malincuore, ma con consapevolezza abbiamo scelto che quest’anno, ad eccezione dell’albero ai piedi del viale donato dalle ditte Grecomeccanica e Di Gennaro, non ci saranno le luminarie natalizie”.

(ANSA)