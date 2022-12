Capodanno in piazza: da Roma a Napoli i concerti e le feste

Dopo due anni di restrizioni si torna a festeggiare il Capodanno in piazza. Da Nord a Sud tanti gli eventi che animeranno lo Stivale tra musica e fuochi d’artificio che faranno compagnia ai tanti che scenderanno in strada per brindare all’anno nuovo.

CAPODANNO A ROMA, DA ELODIE A SFERA EBBASTA

Si parte da Roma dove torna il Concertone: protagonista dell’evento a via dei Fori Imperiali Elodie, ma non solo. Altro evento della notte capitolina di San Silvestro sarà il Capodanno di Cinecittà World: un grande villaggio del divertimento di oltre 300.000 mq aperto dalle 18 fino alle 6 di mattina con 8 cenoni a tema. Tra i protagonisti della serata Sfera Ebbasta e Rocco Siffredi.

A BOLOGNA TORNA IL ROGO DEL VECCHIONE, AL DUSE VANESSA INCONTRADA

A Bologna, dopo due anni di stop dovuto alle restrizioni Covid, torna il rogo del Vecchione, posizionato (se ne occupa il collettivo Parasite 2.0) sul Crescentone e non vicino alla farmacia comunale, che fra l’altro come ‘istituzione’ locale compie 100 anni e verrà festeggiato con evento ad hoc fino a gennaio. Verrà bruciato il fantoccio che vinse la call dell’anno scorso, in sostanza, che alla fine a sua volta saltò a causa del Covid.

Dalle 22, la festa inizierà con la musica di Laura Gramuglia (speaker, dj, autrice, storyteller e operatrice culturale) e il suo “Rocket Girl on Vinyl”, una programmazione musicale tutta al femminile con musica composta, suonata e prodotta da sole donne. Seguiranno le dirompenti e divertenti PopPen djs Brunella di Montalcino & Marina di Ravenna, “artiste” irriverenti e fuori dagli schemi, che animano i dancefloor a base di fondotinta, tacco 15 e tutto l’immaginario musicale pop degli ultimi cinquant’anni. Ma la novità di quest’anno riguarda il discorso “UNENDO” del poliedrico attore e scrittore bolognese Alessandro Bergonzoni, che accompagnerà il Rogo. Si tratta di un audio con la voce di Bergonzoni, che si diffonderà in Piazza Maggiore, per un momento di riflessione sull’anno trascorso e sul futuro (audio disponibile dalle 23 sul sito del Comune).

Altra opzione per chi si trova a Bologna la notte di San Silvestro è lo spettacolo ‘Scusa sono in riunione…ti posso richiamare?’ in scena al Teatro Duse: protagonista Vanessa Incontrada.

A FIRENZE FESTA IN 4 PIAZZE

A Firenze non ci sarà il ‘concertone’, ma un ‘Capodanno diffuso’ concentrato su quattro piazze del centro storico e con proposte di genere diverso. In piazza della Signoria, con giochi di luci e videomapping; in Oltrarno e in piazza del Carmine dove saranno protagonisti le marching band; il gospel sarà il protagonista di piazza Santissima Annunziata, infine la musica classica ‘occuperà’ piazza san Lorenzo (con la presenza anche dell’orchestra filarmonica della città ucraina Kharkiv).

A GENOVA IL CONCERTO DI MEDIASET, DA BABY K A ROCCO HUNT

Annalisa, Anna Tatangelo, Baby K, Patty Pravo, Rocco Hunt, Rovazzi, The Kolor. Sono solo alcuni degli artisti che saliranno sul palco di Piazza De Ferrari, a Genova, la notte del 31 dicembre per il Capodanno di Mediaset, in onda su Canale 5 e condotto da Federica Panicucci. Sul palco attesissimi anche direttamente dalla scuola di Amici, Angelina, Cricca e Rita che proporranno una performance di canto e ballo.

A NAPOLI CAPODANNO IN PIAZZA DEL PLEBISCITO CON BELEN E STEFANO DE MARTINO

A Napoli il 31 dicembre si parte dal concerto di capodanno dell’Orchestra giovanile Nuova Scarlatti in programma, alle 12, al Palavesuvio con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Alle 21:30 partirà la grande festa in piazza del Plebiscito con Peppe Iodice e il cast di Peppy Night (Francesco Mastandrea, Francesco Procopio) Daniele Decibel Bellini.

Ad animare l’appuntamento Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Biagio Izzo, Gianni Simioli, Lina Sastri, Peppino Di Capri, Andrea Sannino, Rosario Miraggio, Gianluca Capozzi. Dopo la mezzanotte gran finale con dj set Daniele Decibel Bellini e live di Lucariello e Franco Ricciardi in concerto.

Infine, due palchi sul Lungomare per Etnica con musica, luci e arti performative. Dalle 22:00 del 31 dicembre 2022 e fino all’alba del 1 gennaio 2023, una originale e trasversale miscela musicale fonderà i ritmi, i sound e le lingue delle diverse etnie che si affacciano sul Mare di Mezzo con l’elettronica e la dance prodotta all’ombra del Vesuvio.

CAPODANNO AD AGRIGENTO CON ACHILLE LAURO

Ad Agrigento sarà un ospite d’eccezione a scaldare la piazza in attesa del countdown. Protagonista del concertone in piazza Marconi sarà nientemeno che Achille Lauro. Attese per l’evento 12mila persone, tanto che il Comune si è già attivato per mettere a punto un piano sicurezza ad hoc.

(Dire)