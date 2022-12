Aversa. Al via i lavori all’isola ecologica di via Cappuccini

Finalmente partono i lavori di adeguamento, ammodernamento e messa in sicurezza dell’isola ecologica in via dei Cappucini.

Dopo problemi burocratici e contabili, si parte finalmente con un primo lotto.

“Riapriremo creando uno spazio più sicuro e più accogliente sia per chi ci lavora e sia per i fruitori; innovazioni tecnologiche sia volte al rispetto dell’eco sistema ma anche per stimolare la buona pratica del riuso – fa sapere il primo cittadino Golia -. In molti in questi mesi ci avete legittimamente chiesto quando riapriva, alcuni ci hanno anche duramente criticato, a tutti io ringrazio perché la vostra attenzione da cittadini ci rende una grande comunità attenta e propositiva. Ricca di voglia di riscatto, un riscatto che stiamo costruendo giorno dopo giorno grazie anche ad ognuno di voi”.

“In tutte le cose che facciamo, c’è la nostra massima attenzione, voglio ringraziare l’assessora Caterino e tutti i consiglieri componenti del gruppo di lavoro ambiente, i quali lavorano costantemente per migliorare la nostra Città con passione e tanto entusiasmo, sapendo che le criticità sono tante ed una alla volta, insieme a tutti voi le affronteremo e supereremo. I lavori dureranno 5 mesi, in questi mesi naturalmente continueremo con lo “svuota cantina”, la quale iniziativa si aggiunge al ritiro a domicilio degli ingombranti”.