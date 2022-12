Aversa. Tombolata di solidarietà dell’Inner Wheel

L’Inner Wheel Club di Aversa, sodalizio internazionale, presieduto nel club aversano da Rossella Campanalunga, mantiene saldo il suo impegno di solidarietà per la realizzazione del progetto di grande valore sociale e solidale “Crescere insieme: un Service del Cuore” che ha conquistato da subito la Fondazione Cannavaro Ferrara e l’interesse della nostra comunità.

L’Inner Wheel Club di Aversa ha dato inizio ad una campagna di condivisione del progetto che vedrà coinvolte tutte le autorità cittadine, la Diocesi, la Scuola, gli imprenditori del nostro territorio, gli Ordini Professionali, le associazioni culturali e tutta la cittadinanza. Grazie alla riqualificazione dell’area verde e alla realizzazione del campo di calciotto presso la Parrocchia Santa Maria la Nova, in zona borgo ad Aversa, la nostra città avrà un importante luogo di aggregazione dove i giovani potranno condividere momenti positivi di crescita e di socialità.

Numerosi gli eventi già promossi e realizzati in questo periodo natalizio per centrare questo importante obiettivo.

Il prossimo appuntamento promosso e organizzato dall’Inner Wheel ci sarà il giorno 28 Dicembre alle ore 19.30 presso l’AuXesia Event, il lounge bar di via Salvo D’acquisto, proprio in prossimità della rotonda con l’ippodromo. Infatti presso l’ampia ed elegante struttura si terrà “E che tombola”, una tombolata vajassa con Lady Tabù, ed ospite speciale della serata sarà il noto artista Diego Sanchez, poliedrico personaggio, attore, cantante, un vero showman, che ha subito aderito al progetto sociale poiché l’intero ricavato andrà destinato al progetto di recupero delle strutture di aggregazione e sportive della parrocchia di Santa Maria la Nova.

“Con tutte le socie del club, che ricordiamo è nato da pochi mesi- dichiara la presidente Campanalunga- abbiamo abbracciato questo progetto di solidarietà rivolto ad una zona della città dove gli spazi di socializzazione sono pochissimi per non dire inesistenti. Ci è parso doveroso impegnarci per recuperare tutta l’area retrostante la chiesa di Santa Maria affinché torni al passato splendore, creando strutture sportive e spazi dove i giovani possano incontrarsi, cimentarsi nello sport e in tutti i valori sani. Luoghi che servono ad allontanare questi ragazzi da cattive tentazioni che spesso ci sono in strada. Del resto questa è la mission del nostro sodalizio, cioè impegnarsi per il prossimo e soprattutto rendere migliore e più vivibile la nostra comunità. E neanche a Natale ci fermiamo. Ovviamente per centrare l’obiettivo abbiamo bisogno anche della aiuto dei nostri concittadini affinché partecipino a queste iniziative. Posso garantire che la tombolata con Lady Tabù sarà un momento molto simpatico e divertente per stare insieme, gustare una apericena offerta a tutti i presenti, giocare, magari per i più fortunati vincere un bel premio, e soprattutto sorridere con il bravissimo Diego Sanchez. Per questo invito tutti a partecipare! Perché per Inner Wheel Natale è tempo di solidarietà.”

L’appuntamento è quindi per il 28 dicembre all’AuXesia di via d’Acquisto, ad Aversa.