Aversa. Il pranzo di Natale con la comunità di Sant’Egidio

Grande gioia nella Comunità di Sant’Egidio di Aversa .Il pranzo di Natale vissuto quest’oggi nella chiesa e nel salone di Santa Maria Assunta via del Castello con amici ucraini rifugiati, migranti, anziani, amici senza dimora e disabili.

Tante persone provenienti dalle cittadine limitrofe hanno partecipato alla liturgia eucaristica con don Giorgio e servito al pranzo. Su un foglietto, Paolo ha scritto: “Per me Natale è quando nasce Gesù con tutti voi. E quest’ anno chiediamo a lui pace in Ucraina”.

Il Vescovo di Aversa, Sua Ecc. Mons. Angelo Spinillo, accolto affettuosamente da tutti, è passato a salutare gli ospiti e ad augurare un Natale di serenità e speranza.

“Vorrei ringraziarvi per l’invito e per aver festeggiato il Natale con voi, ed è molto importante per me trascorrere il Natale con voi, perché sono senza una casa e una famiglia, come molte persone presenti, che mi ha dato più energia per i prossimi passi della mia vita – ha detto il Vescovo Spinillo -. Grazie ancora e vi auguro tutti i giorni come oggi”.

La Comunità di Sant’Egidio è una famiglia senza confini che accoglie tutti e ad Aversa ringrazia tutti i ristoratori che hanno offerto aiuto per il pranzo e tutti gli uomini e le donne che hanno portato un dono, raccolto alimenti e servito e aiutato al pranzo.

“Il 25 dicembre è stato un giorno fantastico. Grazie a tutti coloro che hanno aiutato e partecipato perché solo insieme e uniti si possono realizzare i sogni – fanno sapere dalla comunità aversana -. Il Signore che è nato è in mezzo a noi e chiediamo a lui la Pace in Ucraina e nel mondo intero. Ogni giorno Sant’Egidio è accanto agli ultimi e a chi vive difficoltà quotidiane: casa cibo affetto sono richieste quotidiane e chiunque donando un’ora di tempo, un contributo economico o generi alimentari può aiutare a costruire spazi solidali e ponti di amicizia, regalare sorrisi di Pace rendendo più umana la vita di tanti. Sogniamo insieme di allargare l accoglienza e la mensa solidale”.

Per le donazioni è possibile donare tramite bonifico bancario IBAN IT82L0200874791000104194844 Sant’Egidio Aversa; banca Unicredit.