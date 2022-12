Aversa. Parcheggi delle scuole per i ‘turisti’ e nuova ZTL

In questi giorni la Città è stracolma di visitatori, siamo felicissimi di vedere così tante persone in Città e ne aspettiamo sempre di più. La Città è uno spettacolo, tutti felici di godersi le nostre bellezze architettoniche, le nostre eccellenze commerciali, i nostri eventi natalizi e tanto altro. Vista la mole di auto che arrivano in Città abbiamo deciso, per essere sempre più accoglienti, sentiti i Dirigenti Scolastici, che ringraziamo per la collaborazione, di utilizzare le aree parcheggio delle scuole: Plesso Diaz in via Corcioni, a soli 300 metri dal varco di via Garibaldi, e l’area parcheggio della Giovanni Pascoli in via Ovidio a 750 metri circa dal varco di via Magenta”. Ad annunciarlo il sindaco Golia.

Sarà possibile parcheggiare gratuitamente dalle 9:30 alle 19:00 esclusivamente per i giorni 23, 24, 30, 31 dicembre. Inoltre, da qualche giorno, il primo cittadino ha firmato l’Ordinanza n. 313, con la quale attuiamo un piano straordinario degli orari della zona a traffico limitato per i giorni 23, 24, 30, 31 dicembre. I varchi saranno attivi dalle 9,30 alle 20,00.

Il dispositivo straordinario riguarderà i varchi di Via Roma (tratto compreso tra gli incroci con Via Raffaello e Via del Seggio), Vicoletto delle Vergini, Via Iommelli (tratto compreso tra Via Roma e Via Solferino), Via Garibaldi, Via Vittorio Emanuele (tratto compreso tra Viale Giolitti e Via Roma) e Piazza Municipio.

“Vorrei cogliere l’occasione anche per invitare tutti voi a vivere la nostra città quanto più possibile a piedi: Aversa ha un’estensione di 7 kilometri quadrati, possiamo qualche volta lasciare l’auto a casa quando non è proprio indispensabile. Favoriamo l’ingresso di turisti e visitatori, specialmente in questi giorni, cercando di ostruire quanto meno possibile le vie d’ingresso nel nostro bel centro storico e nelle nostre strade commerciali. Sarà il modo migliore per rilanciare l’economia della nostra amata città”.