Aversa. Mons. Rega nominato Vescovo

La diocesi di Aversa comunica l’elezione a Vescovo di Mons. Stefano Rega, già rettore del Seminario diocesano di Aversa ed attualmente parroco della Parrocchia San Nicola di Bari a Giugliano in Campania.

Dalla ordinazione sacerdotale nel 1997, Don Stefano ha ricoperto soprattutto incarichi per la formazione spirituale dei seminaristi e per accompagnare i giovani nella vocazione al sacerdozio.

“Con grande gioia, a distanza di pochissimi giorni dalla nomina episcopale di un altro confratello, il Vescovo Angelo Spinillo, i Presbiteri e i Diaconi della Diocesi di Aversa condividono con tutto il santo popolo di Dio la gioia per l’elezione a Vescovo del Rev. Mons. Stefano Rega chiamato dal Santo Padre Francesco a guidare la Diocesi di S.Marco Argentano-Scalea (Cs) – si legge nella nota -. Attraverso la voce del Sommo Pontefice, successore dell’Apostolo Pietro “a cui Cristo affidò le sue pecore e i suoi agnelli, perché li pascesse” esercitando “il primato della potestà ordinaria su tutte le chiese” (CD 2), nella nostra comunità Diocesana di Aversa risuona oggi nuovamente il dono della vocazione che chiama al servizio apostolico della Chiesa. Per questo dono la Diocesi tutta, grata al Santo Padre Francesco, in fraterna comunione con la Chiesa di S. Marco Argentano-Scalea, si unisce in preghiera e invoca lo Spirito Santo di Dio perché accompagni, guidi e sostenga il confratello Don Stefano nell’apostolato cui è chiamato e viene consacrato come Vescovo”.

“La coincidenza della sua elezione all’episcopato con il giorno in cui la Chiesa celebra la B.V. Maria con il titolo di Madonna di Loreto, la cui memoria liturgica è intensamente vissuta nella Chiesa aversana, incoraggia a guardare con fiducia al “ministero della comunità” cui il novello pastore è chiamato e per lui ancora invoca l’intercessione dell’Apostolo Paolo, patrono di questa Diocesi”.