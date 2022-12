Aversa. Minacce al Comandante Piricelli

Dal primo di agosto il Comandante Colonnello Antonio Piricelli dirige il Comando Polizia Locale della Città di Aversa (CE).

Il Comandante Piricelli annovera una vasta esperienza per aver diretto numerosi Comandi di Polizia Locale in territori molto delicati e difficili, come Casavatore, Crispano, Sant’Antimo, Casandrino, Portico di Caserta, San Marcellino ed il carnevale di Saviano nel 2020.

Dal suo insediamento ad oggi ha messo in campo una miriade di attività finalizzate a ristabilire la legalità ed il rispetto delle regole nel territorio di Aversa. In materia ambientale ‘Terra dei Fuochi’ nei primi giorni di servizio conducendo personalmente le attività di controllo ha posto sotto sequestro di Polizia Giudiziaria per mancanza delle autorizzazioni ambientali un meccanico, un gommista ed un riparatore di marmitte, per le stesse motivazioni ha sequestrato un carrozziere, una officina meccanica ed un autolavaggio; oltre a sequestrare un lotto di terreno di 18000 mq di proprietà del comune adibito a sito di stoccaggio rifiuti e due camion della ditta che si occupa della raccolta rifiuti, inoltre ha sequestrato un’area di 3000 mq ubicata nei pressi di una scuola adibita a discarica di fresatura di asfalto.

In materia di Polizia di Edilizia ha posto sotto sequestro alcuni manufatti abusivi e denunciato all’Autorità Giudiziaria gli autori, per quanto concerne il controllo delle attività commerciali e somministrazione di alimenti e bevande sono stati elevati un numero considerevole di verbali per l’occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione, sanzionate numerose attività utilizzo della musica in dispregio dell’ordinanza sindacale e per tali motivi sono state eseguite le chiusure di numerosi esercizi, sequestrate armi bianche in un istituto scolastico, effettuate perquisizioni con sequestro di oggetti in abitazioni.

Tante le attività di controllo del territorio poste in essere dal Comandante Piricelli a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini. Per l’impegno profuso fino ad oggi per ristabilire la legalità e le regole sul territorio a seguito di un articolo pubblicato su una testata giornalistica online ha subito gravi minacce dal tono intimidatorio mafioso scritte tra i commenti di un articolo dove il soggetto ha scritto “Non venire nelle palazzine che la rimani. Senti a me… non è una minaccoa ma una promessa”.

Nel 2019 il Comandante Piricelli quando dirigeva la Polizia Locale di Sant’Antimo ha ricevuto una lettera molto forte con “ minacce di morte “. Ricordiamo che a Sant’Antimo oltre agli innumerevoli sequestri effettuati nei confronti di attività che esercitavano in dispregio alle normative ambientali, esegui’ un arresto in flagranza di reato un soggetto gravato da numerosi precedenti per estorisione e ricettazione.

Per quanto concerne le minacce pubblicate nei commenti dell’articolo sulla testata giornalistica online, stando ad alcune notizie, il Comandante Piricelli unitamente ai suoi uomini ha avviato indagini per poi procedere a denunciare all’Autorità Giudiziaria l’autore delle gravi minacce.