Aversa. Minacce al comandante Piricelli: individuato l’autore

Sono passati appena due giorni dalla pubblicazione di alcuni commenti diffamatori nei confronti del Col. Antonio Piricelli postati da un utente nei commenti dell’articolo su una testata giornalistica online.

Minacce pesanti di tipo mafioso relative ad un articolo che citava le numerose attività poste in essere dal Comandante della Polizia Locale di Aversa Colonnello Antonio Piricelli finalizzate a ristabilire la legalità ed il rispetto delle regole sul territorio. Il minacciatore senza usare mezzi termini ha scritto “Non venire nelle palazzine che la rimani. Senti a me… non è una minaccoa ma una promessa“.

Il Comandante Piricelli senza perdere tempo ha avviato indagini per risalire a colui che ha pubblicato le pesanti minacce nei commenti dell’articolo – collaborato dai suoi uomini – è riuscito a risalire in brevissimo tempo al soggetto che è stato denunciato per minacce a pubblico ufficiale con le aggravanti delle intimidazioni.

“Non ho paura di queste minacce ed intimidazioni dal tono camorristico. Le ho subite anche in passato quando dirigevo Comandi in zone di frontiera – è il commento a caldo del Comandante Piricelli -. Continuo a lavorare affrontando chi non vuole che nei territori ci sia il rispetto delle regole e della legalità, soprattutto per rispetto dei cittadini che ogni giorno danno il buon esempio attraverso i valori della buona educazione e del rispetto delle norme”.

“Non arretro nemmeno di un millimetro. Sto cercando con sacrificio ed abnegazione insieme ai miei uomini di ristabilire regole e di riportare la legalità che da tempo sono venute a mancare in questi territori”, ha concluso Piricelli.