Aversa. Il Natale solidale del gruppo CAFA

Riunite sotto un unico gruppo per un Natale solidale. E’ lo spirito messo in campo dal CAFA (Comitato associazioni fujenti agro aversano) che in questi giorni col presidente Domenico Iavarone, il consigliere Raffaele Caracciolo e il tesoriere Salvatore Mastrillo hanno elargito un contributo economico alla Caritas di Aversa – guidata da Don Carmine Schiavone – ma anche ad alcune famiglie in difficoltà.

L’elenco delle associazioni che hanno partecipato alla iniziativa:

-ass. via Enrico Toti n°6 (Matalano)

-ass. piazza della Concordia (Mastrillo)

-ass. Unione Giovani Prassicio n°20 (Mione)

-ass via Isonzio n°48 (Cesaro Antonio)

-gruppo autonomo (Michele Noviello)

-ass. via Costantinopoli (Mattione)

-ass. via Costantinopoli n°43

-ass corso Bersagliere n⁰54

-ass. corso San Francesco – Teverola

-ass. via Porta Nova

-comitato Amicizia – Teverola

-ass. via Gaetano Andreozzi

-ass. via Belvedere

-comitato Carpiniello Michele

-ass. Urra Casas

-ass. via Cavour – Frignano

-ass. via Tribunale

Con questo gesto di carità, il gruppo CAFA augura a tutti un buon Natale ed un felice anno nuovo.