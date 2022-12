Segnalazioni, telefonate, messaggi ma inascoltati. Sono i genitori del 3° circolo didattico ormai stanchi di fare continue segnalazioni ufficiali per portare alle luce i disagi nei plessi scolastici, hanno deciso di rivolgersi al nostro portale.

Partiamo dal plesso Gescal dove: “i termosifoni non funzionano e i bambini sono al freddo, non c’è corrente per via di un infiltrazione d’acqua nei muri che fa saltare il generatore; neon fulminati. I bambini frequentano la scuola al gelo e a buio”.

Situazione non certo diversa al plesso Stefanile: “due giorni fa si è staccato un neon dal soffitto in orario scolastico, fortunatamente non è successo l’irreparabile ma si capisce che nel momento in cui si staccano i neon dal soffitto c’è veramente da preoccuparsi. I bambini dell’infanzia non potranno fare la festa di Natale perché dalla palestra cadono calcinacci”.

“Tutto questo – concludono i genitori – è stato segnalato più volte dai noi e anche dalla stessa preside senza mai trovare una risposta. Intanto i bambini continuano ad andare a scuola tra l’incuria e la strafottenza di questa amministrazione”.