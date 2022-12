Segnalazioni, telefonate, messaggi ma inascoltati. Sono i genitori del 4° circolo didattico ormai stanchi di fare continue segnalazioni ufficiali per portare alle luce i disagi nei plessi scolastici, hanno deciso di rivolgersi al nostro portale tramite lo sportello ‘La tua segnalazione‘.

“Il 5 dicembre era prevista l’accensione di tutte le caldaie per i riscaldamenti nelle scuole di Aversa, sebbene per la Campania era prevista al 22 novembre (ma lasciamo stare) – ci dicono i genitori in un messaggio -. Ebbene stamattina al plesso Montessori (scuola di infanzia, quindi bimbi dai 3 ai 5 anni) il tecnico avvisa che c’è un pezzo della caldaia che non funziona (perché la manutenzione mica si fa una settimana prima della prevista accensione… almeno una settimana dopo – scrivono sarcasticamente i genitori) e deve essere ordinato. Ora considerando che esistono le spedizioni in 24 ore, ci è stato comunicato che per avere tale ‘pezzo’ ci vorranno almeno 3 giorni. Secondo voi i nostri bimbi riusciranno a riscaldarsi prima dell’arrivo di Gesù bambino?”.