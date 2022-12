Aversa. ‘Dal Presepe alla Musica’ con il violoncellista Ettore Pagano

L’Autunno Musicale e l’Orchestra da Camera di Caserta, diretti dal Maestro Antonino Cascio, e l’associazione Gli Amici di San Francesco presieduta da Nino Di Nardo, insieme grazie anche al promoter culturale, Giuseppe Lettieri, per un evento davvero ricco di sorprese: sabato 17 dicembre alle ore 19.00 grande evento di Arte e Musica, presso la chiesa e il complesso monumentale di San Francesco delle Monache.

All’iniziativa ha dato anche adesione formale il Rotary Club Aversa Terra Normanna, presieduto da Luigi Pane . Alle ore 19.00, infatti con gli Amici di San Francesco tutti i presenti visiteranno l’antico complesso, con uno sguardo particolare al bellissimo e particolare Museo del Presepe. Poi alla 19.45, tutti in chiesa perché ci sarà l’Orchestra da Camera di Caserta, diretta dal Maestro Cascio, con un solista di eccezione, il violoncellista Ettore Pagano.

Pagano, nonostante non abbia ancora compiuto venti anni, è già laureato al Conservatorio di Santa Cecilia, è già nella prestigiosissima Accademia Chigiana di Siena ed ha già vinto alcuni concorsi internazionali Nel 2020, a soli 16 anni, infatti è stato tra i sette finalisti del Concorso Internazionale Senior Antonio Janigro di Zagabria, il più giovane concorrente tra un centinaio di candidati provenienti da tutto il mondo e, sempre nel 2020, ha vinto il Concorso Anna Kull a Graz. Ma la consacrazione arriva a giugno scorso quando trionfa, con il primo premio e diversi premi speciali al Concorso Internazionale “Aram Khachaturian”, che si tiene a Yerevan la capitale dell’Armenia, tra i concorsi più prestigiosi al mondo per il violoncello. In programma due composizioni di Franz Joseph Haydn: la Sinfonia n.63 in do maggiore Hob. I/63 La Roxelane e il Concerto in do maggiore per violoncello e orchestra Hob. VIIb/1. Un evento a ingresso libero e da non perdere.

“Ho voluto- dichiara Giuseppe Lettieri, promotore dell’iniziativa- unire la sinergia di associazione, mettendo insieme l’ormai tradizionale appuntamento con i concerti dell’Autunno Musicale del Maestro Cascio, con importanti associazioni cittadine. E così e qui si tratta di una ormai collaborazione consolidata, con gli Amici di San Francesco, visto che siamo ormai a ridosso del Santa Natale, non solo offriremo ai presenti un bellissimo concerto, ma anche la possibilità di ammirare decine e decine di presepi, proprio per calarci nello spirito natalizio, anche perché in città quest’anno si vedono pochi simboli del Natale e poca luce”.

“Inoltre ci sarà la presenza anche degli amici del Rotary la prestigiosa associazione internazionale, presente qui ad Aversa con il club Terra Normanna, che con il presidente Luigi Pane, faranno sentire la vicinanza rotariana, al giovane prodigio che ospiteremo, che tra l’altro gode di una borsa di studio proprio del Rotary Club. Del resto il Rotary dal 1999 con merito, sponsorizza e organizza qui ad Aversa il prestigioso International Flute Competition Domenico Cimarosa. Ovviamente oltre a ringraziare gli Amici di San Francesco e il Maestro Cascio, mi preme sottolineare sempre la disponibilità di don Pasqualino De Cristofaro, Rettore di San Francesco, che da oltre mezzo secolo non solo ha preservato questo luogo d’arte e fede eccezionale, ma lo ha reso polo di cultura e bellezza. E sappiamo bene di quanto ce ne sia bisogno nei tempi duri e bui che viviamo sia a livello mondiale che locale. L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti, e l’appuntamento è alle ore 19.00 per iniziare con i presepi e a seguire con la musica”.

Una proposta culturale di grande qualità impreziosita da una magnifica location, e anche da un giovanissimo musicista, di cui in futuro sentiremo spesso parlare.