Aversa. Certificato ‘eTwinning’ per l’IC Parente

La scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “Parente” di Aversa, ha ottenuto, nell’anno scolastico 2021/2022, un importante riconoscimento in ambito nazionale per la qualità dell’insegnamento, merito che viene espresso attraverso l’assegnazione del Certificato di Qualità (Quality Label), titolo che ha consentito all’istituto stesso di essere riconosciuto come scuola eTwinning.

Il progetto europeo “É tempo di festa” ha visto i discenti delle classi II e III A, coadiuvati dalla professoressa Maria Grazia Rapuano, impegnati inattività di comunicazioni in lingua francese con partner di madrelingua. I ragazzi hanno creato lavori su diversi argomenti, come presentazioni personali, scambi di auguri natalizi, si sono confrontati sulle ricette dei piatti tipici e hanno creato maschere di Carnevale con carta riciclata, attività diverse ma unite nello scopo di creare un ponte virtuale Italia-Francia, in modo da proiettare i ragazzi in una dimensione europea.

Nell’ambito dello stesso progetto era, inoltre, presente il concorso per la creazione del logo ufficiale del progetto stesso, concorso che ha visto la vittoria della discente della classe II A del “Parente”, Veronica Cavazzino. Grazie all’impegno, alla creatività e alla bravura dimostrata, tutti i discenti della II e III A saranno premiati con la consegna del diploma ufficiale il 7 dicembre nella sala “Lombardi” dell’istituto normanno.

L’IC “Parente” sarà presente anche al convegno eTwinning che si terrà a Bologna il 12 e 13 dicembre, rappresentato dalla prof.ssa referente Rapuano.