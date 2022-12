Aversa. Bonus famiglie e commercianti: cittadini in subbuglio

Doveva partire quest’oggi, 6 dicembre, la richiesta dell’erogazione di un contributo per il pagamento delle utenze domestiche (luce e gas) e una riduzione della Tari per cittadini ed utenze non domestiche (per quest’ultimi, solo la Tari)



Ma da stamattina, cittadini e commercianti hanno fatto su e già per il sito istituzionale del Comune di Aversa. Non vi è nessuna pagina o link che rimanda al portale per poter scaricare il modulo della richiesta al contributo. Nei servizi per il cittadino, solo finestre che rimando a contributi già scaduti.

Alle 18:51, orario in cui vi scriviamo, non vi è nessuna traccia. Intanto sui social, monta la rabbia di cittadini e commercianti.