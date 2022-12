Autolavaggio e carrozzeria non conformi: blitz Polizia Locale ad Aversa

Operazione Terra dei Fuochi ad Aversa, nell’ambito delle attività coordinate dall’incaricato di governo presso la Prefettura di Napoli Vice Prefetto Filippo Romano, a seguito di controlli effettuati dalla Polizia Locale di Aversa diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli e dal Raggruppamento dell’Esercito Terra dei Fuochi sono state ispezionate una carrozzeria ed un autolavaggio entrambi ubicati in località Viale dell’Archeologia.

A seguito di controllo documentale si è rilevato che la carrozzeria allocata in una struttura di circa 1000 mq operava in dispregio alle normative vigenti in materia ambientali, senza le dovute autorizzazioni previste per legge.



Stante l’assenza di autorizzazioni ambientali l’attività è stata posta sotto sequestro di polizia giudiziaria ed il titolare denunciato all’autorità giudiziaria.

Successivamente è stato controllato un autolavaggio, che dal relativo controllo documentale è risultato avere il registro di carico e scarico non compilato in modo corretto, per questi motivi il titolare è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria.