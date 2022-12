Abusi edilizi, il comitato: “ci sono abusivi e ‘abusivi'”

“Casal di Principe, Villa di Briano in questi giorni unite dall’ennesimo omicidio di stato in questi giorni si sta ammazzando la dignità, i sacrifici, la sicurezza di avere un tetto in testo un luogo di vita vissuta e ricordi di una vita, di due famiglie che stanno vivendo lo stesso dramma, ma questa volta non ci saranno manifestazioni come è avvenuto in passato perché lì saranno presenti solo le forze dell’ordine e la procura che sta facendo solo quello che la legge gli chiede di fare tutta la solidarietà e la comprensione da parte del coordinamento dei comitati ma non sono loro i veri assassini, ma la politica nazionale e tutta quella che ne segue fino a quella locale in tanti casi, quella politica che non vuole qualunque sia il simbolo e l’ideale politico prendersi la responsabilità di fare chiarezza e dare una soluzione definitiva a un problema così ampio, quella politica che ogni volta che se ne presenta l’occasione si fa e si farà sempre grandi campagne elettorali su questo problema ma è e sarà sempre pronta a girarsi dall’altra parte il giorno dopo le elezioni”. Ad affermarlo Fabio Cipriano Zippo, referente del coordinamento dei comitati a difesa del diritto alla casa.

“Ma il coordinamento una critica la vuole sollevare anche a chi non ha capito come funziona al cittadino abusivo che ha il problema e si nasconde e a chi non è abusivo ma non ha capito che ne paga comunque le conseguenze economiche e sociali, al cittadino che preferisce nascondersi e mai chiedere con forza alla politica vogliamo una soluzione ma che ogni volta si gira dall’altra parte che si nasconde credendo che la procura si dimentichi di lui che se sta buono non sarà punito non è così loro fanno solo quello che la legge vuole e gli chiede di fare e a chi prima arriva la sentenza per loro non siete una questione personale”.