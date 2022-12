10eLotto e Lotto, festa in Campania

10eLotto e Lotto, poker in Campania: vinti oltre 80mila euro.



10eLotto, poker in Campania, vinti oltre 43mila euro

Poker di vincite al 10eLotto in Campania, con un bottino complessivo da oltre 43mila euro: come riporta Agipronews, si festeggia in provincia di Salerno con un 9 da20mila euro ad Albanella, un 6 Oro da 12.500 euro a Scafati e un 6 Doppio Oro da 6mila euro a Baronissi. Festa anche in provincia di Napoli, a Portici, con un 8 Oro da 5mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 23 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,3 miliardi da inizio anno.

Lotto: Campania protagonista, vincite per 37mila euro

Il Lotto premia la Campania con vincite complessive per 37mila euro: come riporta Agipronews, a San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento, sono stati vinti 23.750 euro, mentre a Grumo Nevano, in provincia di Napoli, sono stati vinti 13.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 977 milioni dall’inizio dell’anno.