Violenza donne, Trentola Ducenta aderisce al  progetto ‘SocialArt’

Il Comune di Trentola Ducenta aderisce al progetto “SocialArt: una panchina d’Autore” contro la violenza sulle donne, promosso dall’Associazione Rise Up!! Il progetto consiste nella realizzazione di una “panchina d’autore” e cioè nella trasformazione di una panchina esistente sul territorio comunale in un simbolo “artistico” della lotta alla violenza sulle donne, ad opera di artisti che hanno accettato l’invito dell’associazione. Un modo per tenere alta l’attenzione su un deprecabile fenomeno che continua a mietere vittime. “Le adesioni al progetto sono andate ben oltre le nostre aspettative, abbiamo avuto la conferma che l’arte è un grande canale di comunicazione sociale e amplificatore del bene comune”. Così ha commentato Lucia Cerullo, al termine dell’incontro avuto al comune di Trentola Ducenta.

“Questa mattina – ha continuato la presidentessa – presso la Casa comunale di Trentola Ducenta il Sindaco, l’Avv. Michele Apicella, e l’Assessore alla pubblica Istruzione, il Dott. Vincenzo Sagliocco, aderiscono al progetto sociale promosso dall’Associazionene “Rise Up!!” e portato avanti dall’Avv. Maria Corvino, membro dell’Ass.ne”. Soddisfatto anche il Sindaco Apicella: “Condanniamo fermamente ogni forma di violenza fisica, sessuale e psicologica, e ribadiamo il nostro impegno nel promuovere iniziative e politiche attive al fine di contrastare il fenomeno della violenza contro le donne e favorire la cultura di convivenza tra i sessi.”