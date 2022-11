Violenza donne, a Lusciano inaugurata la panchina rossa

In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, l’associazione “GENERAZIONE” ha deciso di donar una panchina alla comunità di Lusciano, come atto simbolico che possa perdurare nel tempo e rendere onore e memoria alla miriade di donne che ogni anno subiscono violenze e sono vittime di femminicidio.

“La violenza contro le donne è purtroppo un tema troppo dibattuto – fanno sapere dal sodalizio -, la modernità ha fatto passi in avanti in ogni campo: tecnologia, trasporti, comunicazioni ma i rapporti civili tra i sessi sembrano ancora essere una conquista lontana, se oggi siamo qui è proprio per ricordare e dare voce a tutte le donne che ancora non riescono a denunciare le violenze subite, che siano esse psicologiche o fisiche. La panchina rossa vuole essere un simbolo di sensibilizzazione proprio a ricordare ogni giorno ciò che molti ancora ignorano pur essendo sotto ai nostri occhi”.

“La posizione avvalora ancora di più il gesto, in quanto le scuole rappresentano la generazione del futuro, la nostra generazione e se è vero che impariamo dalla storia possiamo essere certi che l’essere umano può cambiare il modo di vedere le cose e il modo di vivere la propria vita cambiando in primis il suo atteggiamento mentale. Cogliamo l’occasione per ringraziare l’amministrazione comunale tutta, il parroco del comune di Lusciano, i dipendenti comunali e la cittadinanza che hanno reso possibile tale evento. ‘Donne che hanno una storia da raccontare, un cuore da custodire e infinito amore da custodire'”.