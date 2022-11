(VIDEO) Elezioni Midterm in USA: lo stato di salute di repubblicani e democratici

Stando ai sondaggi i repubblicani potrebbero sottrarre ai dem entrambe le camere legislative, lasciando al Presidente pochissimo spazio di manovra di fronte a sfide come l’inflazione, la ripresa economica e il progetto di tutela dell’aborto.

La Pennsylvania, che potrebbe essere quello Stato a decidere le elezioni di Midterm, vede in campo – per la corsa al Senato – John Fetterman, ancora non del tutto guarito dalle conseguenze di un ictus. Il gigante buono in calzoncini e felpa che, sul corpo ha tatuati tutti i nomi delle persone morte nel suo Stato a causa della violenza delle armi, sfida il candidato del tycoon Mehmet Oz, il celebre ‘dottore televisivo’ reso famoso da Oprah Winfrey che tuttavia in questi giorni gli ha voltato le spalle dichiarando il suo sostegno a Fetterman.