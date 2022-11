Terra dei Fuochi, controlli e sequestri ad Aversa, Carinaro, Teverola e Lusciano

L’Esercito Italiano e le Forze dell’Ordine, coordinate e dirette dal Vice Prefetto Filippo Romano, hanno condotto fra il 14 e il 18 novembre una serie di controlli straordinari nelle province di Napoli e Caserta.

La costante e attenta sorveglianza del territorio, ha consentito di individuare molteplici obbiettivi nelle scorse settimane che sono stati poi sottoposti a controllo dalle pattuglie sul terreno.

Il 16 novembre nei Comuni di Aversa, Carinaro, Teverola e Lusciano, con ordinanza dalla Questura di Caserta, è stato posto sotto sequestro a Lusciano un immobile, con 2 denunce e ammende per 124 mila Euro, mentre a Teverola un’auto carrozzeria è stata sanzionata con una multa di circa 13 mila Euro.

All’operazione hanno partecipato i Bersaglieri della Brigata Sassari con funzioni di agente di P.S., Carabinieri e Polizia Municipale di Lusciano, CC Forestali di Vairano Patenora, Polizia Metropolitana di Napoli e Guardia di Finanza, Polizia Municipale e funzionari della ASL di Aversa.

Il 17 novembre, con ordinanza della Questura di Napoli, che ha interessato i comuni di Sant’Anastasia, San Gennaro Vesuviano, Ottaviano e Somma Vesuviana, sono state sequestrate 5 attività commerciali, denunciate 7 persone, confiscati 7 veicoli ed elevate sanzioni per circa 480 mila Euro. L’operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Casalnuovo e Ottaviano e il ROAN di Napoli, Cavalleggeri delle “Guide” 19° con funzione di agente di P.S., la Polizia di Stato di San Giuseppe Vesuviano e Ponticelli, le Polizie Municipali e i Carabinieri di Sant’Anastasia e Somma Vesuviana e i CC Forestali di San Sebastiano al Vesuvio e Ottaviano.

Nella settimana, con il costante monitoraggio e presenza delle Pattuglie sul territorio, il Raggruppamento “Campania” dell’Esercito Italiano ha dato un forte impulso all’attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali. Infatti, controlli e verifiche, a tappeto, hanno portato a vari fermi per identificazione in diverse località note per lo sversamento di rifiuti. In totale sono stati fermati in flagranza 5 autoveicoli e sanzionate 6 persone, per un totale di circa 30.000 Euro e 2 persone deferite all’Autorità Giudiziaria. Molteplici le irregolarità, dal trasporto e/o sversamento illecito di rifiuti, materiali illecitamente detenuto e scarti di lavorazione oltre a violazioni del Codice della Strada. I comuni interessati sono stati San Giuseppe Vesuviano, Castel Volturno, Torre del Greco, Marcianise ed in ultimo Frignano.