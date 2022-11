Tenta di rapinare un uomo mentre fa footing sulla pista ciclabile

Nel pomeriggio di ieri, 17 novembre, verso le ore 17.30, l’equipaggio della Polizia di Stato in servizio presso il posto di polizia di Prato Centro, nell’attività di prevenzione e controllo del centro storico cittadino, interveniva in questa via Matteotti per la segnalazione di un tentativo di rapina in atto. Subito sul posto, gli operatori intercettavano due uomini, risultati essere il rapinatore e la vittima, intenti in una colluttazione.

Con non poche difficoltà gli Agenti riuscivano a contenere la violenza dell’aggressore, che opponeva strenua resistenza, sgomitando e riuscendo a colpire uno degli agenti provocandogli una lieve contusione.

Una volta bloccato e messo in sicurezza, l’aggressore veniva accompagnato in Questura per le operazioni di identificazione e gli accertamenti di rito, all’esito dei quali emergeva che il predetto, trentaseienne nato in Pakistan, pregiudicato, era già stato arrestato di recente nei giorni scorsi per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e violenza sessuale nei confronti di un agente della Polizia di Stato, che era stata volutamente toccata nelle parti intime durante un intervento di polizia.

La vittima sentita in merito all’accaduto e in sede di formalizzazione della denuncia riferiva che poco prima, mentre era a diporto sulla pista ciclabile facendo footing, veniva avvicinata da un uomo il quale lo costringeva a fermarsi e quindi tentava di sfilargli l’orologio senza riuscirvi, attesa la reazione della vittima, la quale anche in considerazione della sua prestanza fisica di sportivo, riusciva a sua volta a bloccare lo straniero in attesa degli operatori della Volanti che immediatamente sopraggiunti lo prendevano in consegna.

Al termine degli adempimenti di rito, il fermato veniva tratto in arresto per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale oltreché per tentata rapina e condotto in carcere.