Sorpreso dalla Polizia con 490 pacchetti di tabacchi

La Polizia di Stato di Caserta, nella giornata di ieri, ha denunciato in stato di libertà un 58enne, di Caivano, per contrabbando di tabacchi. ex art. 296 D.P.R. 43/1973.



In particolare, gli operatori della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Maddaloni, nell’ambito dei servizi del controllo del territorio, fermavano un’autovettura con a bordo un uomo ed una donna, rispettivamente di anni 58 e di anni 53, i quali sin da subito si mostravano insofferenti al controllo di polizia.



Gli immediati accertamenti consentivano di appurare che i predetti, entrambi originari del napoletano, risultavano avere numerosi precedenti di polizia tra cui il reato di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di sigarette.



Inoltre, l’uomo risultava gravato anche dalla misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio dal comune di Maddaloni.



Alla luce di quanto emerso, si procedeva alla perquisizione dei soggetti e del veicolo in uso ai medesimi, nel corso della quale, nel vano portabagagli dell’autovettura, venivano rinvenuti n.490 pacchetti di tabacchi, privi di ogni tipo di sigillo di stato, per un valore di diverse centinaia di euro, debitamente sequestrati.

Pertanto, il 58enne veniva deferito anche per violazione al foglio di via obbligatorio, mentre per la donna veniva avviato il procedimento finalizzato all’irrogazione della citata misura di prevenzione.