Rave party Modena, sequestrato impianto audio da 150mila euro

La polizia di Modena ha sequestrato il sistema audio utilizzato nel capannone dove si è tenuto il rave party di Halloween ‘Witchtek’, conclusosi ieri con l’esecuzione pacifica dello sgombero. L’apparecchiatura è stata acquisita dagli agenti insieme ad altri strumenti musicali, mixer e casse che venivano trasportati a bordo di 14 autocarri: un bottinoˈdi oltre 100 pezzi il cui valore si aggirerebbe intorno ai 150mila euro. Diverse anche le denunce.

La zona è; tuttora presidiata dalle forze di polizia. Complessivamente, dall’inizio delle operazioni odierne, sono state identificate 1383 persone in deflusso dal rave e controllati 337 veicoli. Nei controlli lungo la viabilità maggiore, la Polizia stradale ha effettuato anche test dell’alcol.

Sono circa 600 le persone per ora identificate dalle forze dell’ordine per il rave party di Modena. Il dispositivo per eseguire il sequestro, approntato all’esito del Comitato Provinciale Ordine e sicurezza pubblica svolto ieri in Prefettura e del successivo Tavolo tecnico svolto in Questura alla presenza di tutti gli Uffici, Comandi ed enti interessati, vede il dispiegamento di forza pubblica, enti del soccorso sanitario e tecnico. Proseguono sul perimetro e sulle vie di deflusso le attività di identificazione dei raver e di controllo dei relativi mezzi, con il concorso di pattuglie territoriali dislocate a medio raggio, di più unità cinofile antidroga e della Polizia stradale.