Quale squadra vincerà la Premier League 2022-23?

Ci saranno sorprese in questa stagione? Oppure il titolo cadrà tra i due contendenti che non hanno lasciato spazio ad altri dal 2017? Manchester City e Liverpool sono stati per anni i top player in campo e i bookmaker per il campionato inglese, come rabona scommesse recensioni, puntano ancora tutto sul Man City.

Il Liverpool, invece, è sceso in classifica, con oltre dieci punti in meno dell’Arsenal, che oggi si trova primo, e lascia spazio ad altre squadre di potersi portare a casa almeno la finale.

Arsenal, Man United, Chelsea e Tottenham si trovano sulla via sicura per sbaragliare il (non più) temibile avversario. I risultati insoddisfacenti delle prime partite del Man City erano più scosse di assestamento che altro, mentre per i Reds la via si fa sempre più complessa.

Arsenal vs Man City

La squadra di Manchester si conferma una delle migliori in campo. Al momento seconda in classifica, è solo a due punti dall’Arsenal, che quest’anno è la squadra rivelazione della Premier League, riuscendo a posizionarsi prima in classifica dopo anni in cui militava sotto la quinta posizione. Il Manchester City ha vinto una partita in meno dell’Arsenal e ne ha pareggiata una in più del competitor.

I bookmaker si chiedono, però, se i Gunners riusciranno a tenersi alti in classifica ancora per le altre giornate di campionato. Mancano ancora 19 giornate e tutto può essere riscritto, ma la posizione dell’Arsenal non potrà scendere di molto, anche dovesse perdere la forza propulsiva che l’ha condotta fin qui in testa al campionato inglese. Anche per i bookmaker, infatti, il titolo andrà al Manchester City, mentre l’Arsenal è secondo in classifica, ma con quotazioni più basse. Tuttavia, ad inizio campionato, l’Arsenal veniva dato sesto, con una quotazione quasi ininfluente. Una stagione fortunata, quindi, quella della squadra dei cannonieri, che si riprendono l’autorevolezza di una big del campionato. Il Man City, invece, rimane il favorito dai pronostici e dai commentatori.

Liverpool

Una stagione sfortunata, per il Liverpool, che sembra essere meno soddisfacente degli anni scorsi. Dato come sfidante principale dai bookmaker prima dell’inizio del campionato, è sceso al quarto posto nei pronostici di vittoria, con una quotazione che è molto inferiore rispetto a quella iniziale. Una difficoltà che però si nota solo nel campionato inglese, mentre in Europa ancora è forte e sfida il Napoli con la stessa quotazione della squadra partenopea. In Premier League ha vinto solo la metà delle partite vinte dai top player quest’anno, perdendo e pareggiando in numero uguale alle vittorie. Non è bastata la vittoria sul Tottenham di Antonio Conte per riportare il team sui giusti binari e forse anche la condizione della proprietà, che ha messo in vendita la società, non aiuta nell’appoggio psicologico che sarebbe necessario.

Newcastle e Tottenham

Una storia da copertina, quella del Newcastle, che torna alla terza posizione della classifica portando a casa una stagione di tutto rispetto. Lontano il periodo della retrocessione in Championship, più vicine le situazioni di prossimità alla decima posizione in Premier League delle annate precedenti. Partite ben giocate e quasi nessuna sconfitta, riuscendo a pareggiare nelle condizioni più difficili. Certo, tutto può cambiare ma i bookmaker scommettono nella terza posizione, comunque sopra il Liverpool e quattro posizioni sopra il pronostico di inizio campionato, che li pensava settimi. Diversa la situazione del Tottenham di Antonio Conte, che oggi ricopre la quinta posizione nei pronostici, sotto al Liverpool (con cui ha perso l’ultima partita di campionato), ma comunque in buona salute e capace di sfidare gli altri big in classifica. Nel punteggio si trova quarta e potrebbe scalzare anche il Newcastle nella prossima giornata di campionato.

Una dimensione più movimentata, quest’anno, per la Premier League. I bookmaker puntano tutto sul Manchester City, mentre i Reds ormai vengono spostati qualche posizione più in basso, considerando difficile una rimonta così importante. Buonissima la partita del Newcastle, che quest’anno si trova nella parte alta della classifica in confronto alle tornate precedenti, mentre la vera rivelazione di quest’anno è l’Arsenal, che viene, infatti, messo al secondo posto nei pronostici, e che ha condotto fin qui una stagione di tutto rispetto. Sembra che non ci siano più dubbi: la sfida sarà, molto probabilmente, tra Manchester City e Arsenal.