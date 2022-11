Provincia, Santagata aderisce al gruppo de ‘I Moderati

Il Consigliere provinciale Vincenzo Santagata aderisce al gruppo consiliare de “I Moderati”.

A distanza di qualche settimana dal suo esordio in seno al parlamentino di Terra di Lavoro, il sindaco di Gricignano d’Aversa ha ufficializzato il suo ingresso tra le fila della compagine che fa riferimento al consigliere regionale Giovanni Zannini, nella cui lista “Caserta al centro” era stato candidato alle ultime elezioni provinciali del dicembre 2021.

Con una nota indirizzata al capogruppo Vito Marotta, al presidente dell’Ente Giorgio Magliocca e al segretario generale Elena Inserra, Santagata ha formalizzato la sua appartenenza al gruppo de “I Moderati” che può contare, d’ora in poi, su 6 consiglieri così da risultare il più numeroso e consistente all’interno del Consiglio provinciale.

“Accogliamo con grande soddisfazione la scelta dell’amico Consigliere Vincenzo Santagata di aderire al nostro gruppo de I Moderati – dichiara il presidente della VII Commissione permanente Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio regionale della Campania, Zannini (De Luca Presidente) -. Già candidato nelle nostre liste del fronte moderato alle ultime provinciali, l’adesione al gruppo consiliare è la naturale conseguenza del percorso politico ed amministrativo compiuto in questi mesi da sindaco di Gricignano Santagata che, sono sicuro, saprà lavorare fianco a fianco con il nostro capogruppo Marotta, i nostri consiglieri ed il Presidente Magliocca, nel solco dell’azione amministrativa tracciato da tempo in favore dell’Ente Provincia e dell’intera Terra di Lavoro”.

“Nei giorni scorsi, ho comunicato la mia adesione al gruppo provinciale de I Moderati, un gruppo civico di area di riferimento del governatore De Luca. La mia scelta è coerente con la mia candidatura alle scorse provinciali in una delle liste civiche organizzate dal presidente Zannini che mi ha anche chiesto la candidatura alle scorse politiche al fianco di Stefano Graziano – lo dichiara il neo consigliere provinciale Vincenzo Santagata, Sindaco di Gricignano, che ha inteso chiarire così la sua posizione politica -. Sono sceso in campo al fianco dell’amico Stefano e del PD profondendo tutti i miei sforzi per ottenere il massimo del risultato. Non sono stato eletto, ma ho contribuito alla elezione di Graziano. Anche grazie al mio contributo il PD può vantare oggi di avere un deputato in rappresentanza della provincia di Caserta. In questi mesi, ho dialogato lungamente con Graziano e lo ritengo una autorevole guida per il PD che verrà. Ribadisco la mia intenzione di tesserarmi con il PD e di dare una mano a Stefano nell’intrapreso percorso di rinnovamento del partito che culminerà con il superamento del commissariamento, momento a partire del quale rivedrò la mia collocazione anche in Provincia”.